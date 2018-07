Em jogo fraco, Inter decepciona e fica no 0 a 0 com o Lajeadense

O Internacional não conseguiu passar de um 0 a 0 com o Lajeadense, neste domingo, na Arena Alviazul, em Lajeado, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. O resultado decepcionante fez a equipe colorada ficar com 17 pontos, longe dos líderes São José e Juventude, que têm 21 cada um. Já o Lajeadense permanece na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos ganhos.

Para o Inter, o empate foi decepcionante também pelo fato de que o técnico Argel teve a semana inteira de treinos para preparar o time para o confronto fora de casa. Agora, porém, os colorados já precisam começar a focar outro objetivo, que é o duelo diante do Fluminense, quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília, pela semifinal da Copa Sul-Minas-Rio.

Já pelo Campeonato Gaúcho o Inter voltará a jogar no próximo sábado, contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, pela 11ª rodada, quando terá de dar uma resposta para a sua torcida após o decepcionante empate com o ameaçado Lajeadense.

No confronto deste domingo, o Inter quase conseguiu abrir o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Ernando desviou de cabeça uma cobrança de escanteio e o lateral Rodrigo Cardoso evitou o gol em cima da linha. Em seguida, Sasha também quase marcou de cabeça e Aylon assustou o goleiro Lauro, ex-Inter e hoje no Lajeadense, em outra cabeçada.

Aos 10 minutos da etapa final, um lance polêmico acabou evitando que o Inter tivesse a chance de cobrar um pênalti e movimentar o placar. Depois de rebote dado por Lauro após cobrança de falta de Vitinho, o juiz Luis Teixeira chegou a assinalar uma penalidade após uma dividida entre Rodrigo Dourado e o goleiro do time da casa, mas depois mudou a sua decisão após ouvir a opinião do quarto árbitro.

Lauro, por sua vez, voltou a evitar gols do Inter aos 27, 40 e 49 minutos, respectivamente em uma cabeçada de Sasha, em um chute de Paulão e em um arremate de cabeça de Andrigo. Do outro lado, Alisson trabalhou pouco, mas precisou mostrar serviço em chute forte de Lucas Marques da entrada da área, aos 37. E o jogo ficou mesmo no 0 a 0.