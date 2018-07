Em jogo fraco, Corinthians empata com Portuguesa e atinge meta

SÃO PAULO - Em um jogo de poucas emoções, Corinthians e Portuguesa ficaram no 1 a 1, na fria noite deste sábado, no Canindé. O resultado só foi bom para o time alvinegro, que chegou aos 43 pontos e atingiu a meta que Tite havia colocado para escapar do rebaixamento e começar a poupar o elenco visando o Mundial de Clubes. Já a Portuguesa, com 37 pontos, no 12.º lugar, segue ameaçada de degola, agora com 10 pontos a mais que o 17.º colocado, o Sport.

A torcida da casa deixou o Canindé lamentando que um gol de Bruno Mineiro mal anulado pelo árbitro, que viu um impedimento inexistente. Já os corintianos não viram a aguardada estreia de Zizao e ainda ficaram preocupados com Emerson, que deixou o campo, machucado, ainda no começo do jogo.

Portuguesa e Corinthians voltam a campo na quarta-feira, às 22h. O time alvinegro visita o Cruzeiro, em Varginha, enquanto a Portuguesa novamente joga no Canindé, desta vez diante do Flamengo. Neste sábado, mineiros e cariocas se enfrentaram e também empataram por 1 a 1.

O JOGO

Mal a partida começou e Emerson já indicava uma lesão no tornozelo. Aos 2 minutos o atacante caiu pela primeira vez no gramado, indicando sentir dores. Saiu de maca, mas voltou no sacrifício. Dali até ser substituído, viu os dois gols do jogo.

O primeiro foi da Portuguesa, aos 13 minutos. Da ponta direita, Marcelo Cordeiro bateu falta na área, ninguém desviou, Cássio foi enganado pela tentativa de participação dos atacantes da Lusa, e a bola acabou morrendo no seu canto direito.

O empate veio num golaço de Douglas. Único responsável pela armação, o meia arriscou de longe e acertou o ângulo direito do gol Dida, que não alcançou. Só depois disso é que Emerson deu lugar ao garoto Giovanni.

Quando voltou a ter 11 jogadores atentos em campo, o Corinthians impôs sua superioridade, mas teve dificuldades em passar pela defesa lusitana. Dali até o fim do primeiro tempo foram três chances. Numa, Edenilson bateu à esquerda do gol. Em outra, Romarinho pedalou e cruzou, mas Dida pegou. Já nos acréscimos, em outra jogada do atacante, Marcelo Cordeiro chutou para trás e por pouco não fez contra.

A Portuguesa voltou melhor para o segundo tempo e chegou a balançar as redes aos 11 minutos, mas o lance foi mal anulado pelo árbitro Rodrigo Braghetto. Zé Antônio bateu, Cássio espalmou e Bruno Mineiro fez no rebote. A jogada foi parada por suposto impedimento do atacante, mas Fábio Santos dava condição pelo lado esquerdo.

O lance mostrou que de nada adiantou a reclamação da Portuguesa, que enviou um ofício à CBF, durante a semana, criticando a atuação dos árbitros contra a equipe neste Brasileirão. No meio de semana, diante do Cruzeiro, Bruno Mineiro também teve um gol mal anulado. Ele briga pela artilharia do Brasileirão, estando empatado em 14 gols com Fred e Luis Fabiano.

Ver a bola na sua rede fez o Corinthians acordar. A partir do erro do árbitro, o time alvinegro se lançou o ataque em busca da vitória. Douglas era quem comandava as ações. Um chute dele, aos 27, pela esquerda, exigiu ótima defesa de Dida. Seja batendo falta ou com cruzamento na área, era do meia que surgiam as chances corintianas.

Quase tão importante do que o gol, para o torcedor corintiano, era vez Zizao em campo. Mas o empate, com o time pressionando, impediu que Tite aproveitasse o chinês pela primeira vez.

PORTUGUESA 1 X 1 CORINTHIANS

PORTUGUESA - Dida; Luis Ricardo, Lima, Valdomiro e Marcelo Cordeiro; Rogério, Ferdinando, Zé Antônio (Héverton) e Moisés; Ananias e Bruno Mineiro. Técnico - Geninho.

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Wallace, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Guilherme Edenilson e Douglas (Chiquinho); Romarinho e Emerson (Giovanni). Técnico - Tite.

GOLS - Marcelo Cordeiro, aos 13, e Douglas, aos 16 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Moisés, Zé Antônio, Marcelo Cordeiro, Lima e Ralf, Fábio Santos.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).

LANCES DE JOGO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo!

46min - Ferdinando pega rebote da defesa e, de fora da área, bate forte, mas muito longe do gol.

45min - O juiz dá três minutos de acréscimo.

42min - A Portuguesa tenta sair para o jogo, mas não consegue criar nenhuma jogada ofensiva.

37min - Romarinho recebe de Edenílson, gira e bate para a boa defesa de Dida. O Corinthians chega com perigo pelo lado esquerdo do campo.

35min - Romarinho dá belo passe de calcanhar para Edenílson, que corta para o meio e bate, mas Lima consegue desviar para a linha de fundo.

34min - Romarinho volta a jogar bem e faz a diferença para o Corinthians. No contra-ataque, o atacante arranca e arranca um escanteio para o Corinthians.

31min - Douglas tenta jogada ensaiada com Edenílson, mas acaba batendo para fora.

30min - Alteração na Portuguesa: sai Zé Antônio, entra Héverton.

30min - Romarinho faz bela jogada pela esquerda, corta para o meio e é derrubado. Falta muito perigosa para o Corinthians.

28min - Douglas cobra escanteio e Dida sai e fica com a bola.

27min - Ferdinando sai jogando errado, Douglas recebe lançamento e tenta bater cruzado, mas Dida faz boa defesa.

25min - Ralf faz a falta, recebe o amarelo e não enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão.

24min - Douglas bate para dentro da área, mas Ralf não alcança e a bola escapa pela linha de fundo.

22min - Moisés faz falta por trás de Fábio Santos e recebe o cartão amarelo.

21min - Bruno Mineiro recebe tranco nas costas e precisa ser atendido pelos médicos da Portuguesa.

19min - Douglas bate escanteio, Paulo André sobe, mas desvia sem força a bola.

18min - Zé Antônio faz falta dura em cima de Ralf e recebe o cartão amarelo.

14min - Corinthians mantém a posse de bola e tenta pressionar a Portuguesa. Porém, sem criatividade, pouco assusta o gol de Dida no segundo tempo.

11min - Zé Antônio recebe cruzamento e bate forte de primeira, Cássio solta no meio na área e Bruno Mineiro cabeceia para as redes. Porém o gol é anulado pelo bandeira, já que o atacante estava em posição irregular.

9min - Marcelo Cordeiro faz falta dura em cima de Guilherme, seu ex-companheiro de Portuguesa.

6min - Marcelo Cordeiro bate escanteio perigoso e Valdomiro cabeceia nas mãos de Cássio.

4min - Douglas arrisca cobrança de falta de muito longe e manda por cima do gol.

4min - Ralf é puxado por Ferdinando e o juiz marca falta para o Corinthians.

3min - Giovanni recebe lançamento, avança e bate para o gol, mas a bola passa ao lado do gol da Portuguesa.

2min - Marcelo Cordeiro bate escanteio nas mãos de Cássio.

0min - Recomeça o jogo!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: As duas equipes começaram jogando de forma ofensiva e com menos de vinte minutos já haviam marcado seus gols. Após isso, a Portuguesa caiu de rendimento e o Corinthians foi quem tomou as iniciativas e criou as maiores chances de gol.

47min - Final do primeiro tempo!

45min - Zaga da Portuguesa bate cabeça, e quase entrega o gol para o Corinthians.

44min - Marcelo Cordeiro faz falta em cima de Giovanni e recebe amarelo, pendurado, não enfrenta o Flamengo na próxima rodada.

42min - Romarinho faz grande jogada individual, bate, Dida espalma para o meio e a zaga acaba afastando o perigo.

40min - Ananias faz boa jogada pela direita, mas bate fraco, fácil para Cássio.

38min - Bruno Mineiro lança Zé Antônio, mas ele adianta muito e Cássio sai e fica com a bola.

35min - Luis Ricardo arrisca de fora da área, mas manda muito alto, longe do gol.

35min - Douglas tenta enfiada pelo meio, mas erra e manda direto para linha de fundo.

34min - A Portuguesa não consegue sair jogando e é pressionada pelo Corinthians.

29min - Ralf cruza, mas a zaga corta para escanteio.

26min - Corinthians melhora no jogo e já domina a Portuguesa, criando perigo para o gol de Dida.

24min - Fábio Santos puxa Ananias e também recebe o cartão amarelo.

20min - Lima recebe cartão amerelo após falta em Edenílson.

18min - Emerson Sheik não aguenta e é substituído por Giovanni, meia da base corintiana.

16min - GOOOOOOOOOOLL DO CORINTHIANS!! Douglas bate de fora da área, no ângulo do goleiro, sem chances para Dida. Golaço do camisa 10!

13min - GOOOOOOOOOOLL DA PORTUGUESA!! Marcelo Cordeiro cruza para dentro da área, a bola passa por todo mundo, engana Cássio e acaba no fundo do gol.

12min - Bruno Mineiro recebe falta de Fábio Santos. Falta perigosa para a Portuguesa.

10min - Giovanni já está aquecendo, deve entrar no lugar de Sheik.

8min - Emerson é lançado, tenta arrancada, mas sente lesão e precisa ser substituído.

7min - Edenílson arrisca de longe, mas chuta fraco, nas mãos de Dida.

5min - Portuguesa começa pressionando o Corinthians.

2min - Após forte dividida, Emerson fica sentindo no chão e recebe atendimento médico.

0min - Começou a partida!

ESCALAÇÕES

PORTUGUESA: Dida; Luis Ricardo, Lima, Valdomiro e Marcelo Cordeiro; Rogério, Ferdinando, Zé Antônio e Moisés; Ananias e Bruno Mineiro. Técnico: Geninho.

CORINTHIANS: Cássio, Alessandro, Wallace, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Edenílson, Douglas e Romarinho; Emerson. Técnico: Tite