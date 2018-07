Em jogo fraco, CRB e Luverdense empatam sem gols pela Série B do Brasileiro Em uma partida sem muitos lances de perigo, CRB e Luverdense não saíram do zero, na tarde deste sábado, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o CRB completou três jogos sem vitória. O time alagoano é o 11.º colocado, com 15 pontos ganhos. Enquanto isso, o Luverdense é o 15.º, com 12 pontos. Um ponto a mais que o Boa, primeiro time na zona de rebaixamento.