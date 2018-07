Em jogo fraco, Goiás e Sport não saem do 0 a 0 no Serra Dourada

Em uma partida marcada pela falta de criatividade e pelas quase nulas oportunidades de gol, Goiás e Sport erraram muito e não passaram de um empate por 0 a 0, neste domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Goiás segue sem vencer e sem fazer gols há quatro rodadas no Brasileirão. E o time chegou aos 17 pontos, na décima colocação. O time goiano vai buscar a reabilitação no próximo domingo, novamente no Serra Dourada, às 16 horas, diante do São Paulo.

A igualdade acabou sendo melhor para o Sport, mesmo que o time tenha perdido a chance de entrar no grupo dos quatro primeiros colocados. O time pernambucano completou a quinta partida sem derrota e chegou aos 18 pontos, na oitava colocação. No próximo domingo, o Sport enfrenta o Atlético Mineiro, às 16 horas, na Ilha do Retiro.

O JOGO

No primeiro tempo, e em jogo monótono, o Goiás esbarrou na marcação do Sport, nos passes errados do meio-de-campo e na indecisão do seu ataque. Na melhor chance, aos 26 minutos, Lineker bateu mal e mandou a bola fora.

Já o Sport finalizou quatro vezes. A melhor chance do time foi com Zé Mário. Aos 35 minutos, ele chutou cruzado e Renan rebateu com os pés. "Faltou criatividade, tranquilidade, o Goiás precisa jogar mais compacto", disse o meia Tiago Real, no intervalo.

Mas, na etapa final, as equipes seguiram com o jogo sonolento e os torcedores sofreram com os lances ruins no Serra Dourada. Aos 29 minutos, Ramon perdeu um gol incrível para o Goiás. Ele driblou o goleiro Magrão mas na hora do arremate perdeu o fôlego, bateu fraco e acertou a rede do lado de fora.

Aos 36 minutos Patrick cruzou fechado, o goleiro Renan espalmou. Assim, o Sport perdeu a chance de vencer o Goiás. "Viemos aqui para vencer, mas não foi possível", disse o zagueiro Durval. "Para nós, um ponto a mais não é para se lamentar", comentou após o apito final do árbitro.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 0 SPORT

GOIÁS - Renan; Tiago Mendes, Jackson, Pedro Henrique e Lima: Amaral, Davi, Ramon, Tiago Real (Esquerdinha) e Lineker (Erick); Assuério (Bruno Mineiro). Técnico: Ricardo Drubscky.

SPORT - Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Wendel, Rithelly, Zé Mário (Renan Oliveira), Érico Júnior (Danilo); Felipe Azevedo, Felipe Azevedo e Leonardo (William). Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Lima (Goiás); Rithelly, Patrick e Wendel (Sport).

RENDA - R$50.240,00

PÚBLICO - 2.430 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).