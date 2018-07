Em jogo fraco, Hull City e Stoke City empatam sem gols no Campeonato Inglês

LONDRES - O sábado no Campeonato Inglês começou com uma partida emocionante e cheia de gols, que deram ao Manchester City a vitória sobre o líder Arsenal por 6 a 3, em Manchester. E o dia terminou com um jogo que foi totalmente o oposto do primeiro. Na sequência da 16.ª rodada, o Hull City recebeu o Stoke City, mas as duas equipes não produziram nada de relevante em campo e ficaram no empate sem gols.

De destaque mesmo no estádio apenas mais um protesto dos quase 23 mil torcedores do Hull City contra a proposta do dono do clube, o egípcio Assem Allam, que quer mudar o nome do time para Hull Tigers. A ideia faz parte de uma estratégia de marketing, mas não foi bem recebida pela torcida. Ela julga que a mudança colocaria fim na tradição de 109 anos do clube e, por isso, nos últimos jogos têm entoado cantos e levado faixas aos estádios pedindo que o nome seja mantido.

Com o ponto conquistado, Hull City e Stoke City não deixam o meio da tabela de classificação do Campeonato Inglês. Com 19 pontos, o primeiro está na 12.ª colocação. Um ponto atrás, o Stoke City vem na sequência com a 13.ª posição.