Em jogo fraco, Vasco e Palmeiras empatam sem gols

Vindo de derrota para o Atlético-MG na primeira rodada, a situação começa a ficar ruim pelos lados da Colina, inclusive para o técnico Gaúcho. No time do Palestra Itália, nem o triunfo na estreia da competição, diante do Vitória, mascarou o fraco futebol apresentado.

Os dois times precisavam da vitória não só pelos três pontos. Também jogavam por pelo menos mais uma semana de paz com a torcida, depois do fracasso em seus campeonatos estaduais e das respectivas eliminações na Copa do Brasil. Mas pelo que apresentaram, ainda precisam melhorar.

De volta à elite do futebol nacional, o Vasco pelo menos deu sinais de que vai endurecer cada partida. Ao menos foi assim diante de sua torcida. Comandado por um Phillipe Coutinho sem inspiração, o time bem que tentou pressionar o Palmeiras. Marcos foi exigido pelo menos duas vezes na primeira etapa. O goleiro e o meia Cleiton Xavier chegaram a bater cabeça.

Do outro lado, o time visitante sofreu com a falta de poderio do seu setor ofensivo. Robert e Ewerthon custavam a pegar na bola e, quando tinham a oportunidade, não aproveitavam. Para piorar, os laterais não ajudaram na armação das jogadas.

"A gente está ficando muito atrás. Isso está facilitando para eles. Vamos acertar no vestiário para melhorar no segundo tempo", resumiu Cleiton Xavier na saída para o intervalo. "Temos que ter um pouco mais de calma na hora da finalização. A gente pode sair daqui vitorioso", opinou o meia vascaíno Souza.

Mas na volta dos vestiários, o nível técnico conseguiu ficar ainda pior. Os dois times abusaram dos passes errados. Os vascaínos ainda tinham algum alento quando a bola caía nos pés do atacante Elton. Com chutes de longe, ele chegou a assustar Marcos.

O gol do Palmeiras quase saiu no susto. Na única bola que pegou - e nem pegou tão bem assim -, Robert desviou e Fernando Prass fez a defesa. Cleiton Xavier também arriscava alguns chutes sem sucesso.

O técnico Antônio Carlos ainda tentou algo com as entradas de Bruno Paulo e Marquinhos. De nada adiantou e o jogo terminou sem alterações no placar.

O próximo compromisso do Palmeiras pelo Brasileirão é contra o Grêmio, sábado, no Palestra Itália. Já o Vasco vai a Florianópolis enfrentar o Avaí, no domingo.

Ficha técnica:

Vasco 0 x 0 Palmeiras

Vasco - Fernando Prass; Jumar, Thiago Martinelli, Dedé e Ramon; Nilton (Magno), Souza (Rafael Carioca), Léo Gago e Philippe Coutinho; Caíque (Rafael Coelho) e Elton. Técnico: Gaúcho.

Palmeiras - Marcos; Vítor, Edinho, Léo e Pablo Armero; Pierre, Márcio Araújo, Marcos Assunção e Cleiton Xavier; Ewerthon (Bruno Paulo) e Robert (Marquinhos). Técnico: Antônio Carlos.

Cartões amarelos - Nilton e Jumar (Vasco); Pablo Armero e Bruno Paulo (Palmeiras).

Árbitro - Wilton Pereira Sampaio (DF).

Renda - R$ 177.180,00.

Público - 8.765 pagantes (11.236 no total).

Local - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).