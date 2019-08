Em jogo fraco, Vitória e Botafogo empatam no Barradão pela Série B

Vitória e Botafogo-SP fizeram um jogo de bastante entrega, mas fraco tecnicamente na noite desta sexta-feira, no Barradão, em Salvador. O empate sem gols válido pela primeira rodada do returno da Série B do Campeonato Brasileiro não foi bom para ninguém.

O time baiano emplacou o quarto empate seguido e está na 15ª colocação, com 21 pontos, mas corre o risco de retornar para a zona de rebaixamento no complemento da rodada. Já o Botafogo não ganha há três partidas e está na sétima colocação, com 28.

A primeira oportunidade do jogo foi criada pelo Botafogo. Rafael Costa aproveitou cruzamento da esquerda, subiu mais que Chiquinho e cabeceou tirando tinta da trave. Depois do susto, o Vitória passou a ter mais posse de bola, mas não conseguia criar lances de perigo.

Aos 25, Leonan cobrou escanteio na segunda trave e Luiz Otávio, livre de marcação, cabeceou por cima. A resposta baiana veio em chute de Felipe Gedoz de fora da área. A bola passou raspando a trave. A torcida presente no Barradão esboçava as primeiras vaias no fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Erick Luis arriscou de fora da área e Ronaldo saltou para espalmar pela linha de fundo. Aos 12, Rodrigo Andrade chutou forte e a bola passou raspando o travessão de Darley. Os dois times tinham dificuldades para acertar o último passe.

Jogador mais lúcido do Vitória, Felipe Gedoz exigiu grande defesa de Darley em cobrança de falta. Aos 28, Júlio César chutou forte e Ronaldo salvou os donos da casa. Nos minutos finais, Anselmo Ramon ainda assustou em cabeçada por cima do travessão.

O Vitória volta a campo na próxima terça-feira, contra o Vila Nova, às 19h15, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O Botafogo recebe o América-MG, às 11 horas do sábado, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos são válidos pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 0 x 0 BOTAFOGO

VITÓRIA - Ronaldo; Matheus Rocha, Ramon, Bruno Bispo e Chiquinho; Baraka (Felipe Garcia), Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Anselmo Ramon, Wesley (Eron) e Jordy Caicedo (Rodrigo Andrade). Técnico: Carlos Amadeu.

BOTAFOGO - Darley; Lucas Mendes, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Pará; Pablo, Leonan (Diego Gonçalves) e Marcos Freitas; Erick Luis (Nadson), Rafael Costa (Bruno Moraes) e Júlio César. Técnico: Hemerson Maria.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Rocha (Vitória); Luiz Otávio (Botafogo).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 48.073,00.

PÚBLICO - 4.913 pagantes.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).