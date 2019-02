Em jogo inédito na arena, Ituano volta a visitar Palmeiras depois de 2010

Palmeiras e Ituano se enfrentam nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, em encontro inédito no Allianz Parque. Desde a inauguração do estádio, em novembro de 2014, jamais as duas equipes se enfrentaram no local. Nesses últimos anos as partidas sempre foram no interior do Estado, como foi o caso do ano passado, com a vitória alviverde por 3 a 0.

A última visita do Ituano ao estádio do Palmeiras foi em janeiro de 2010, ainda no antigo Parque Antártica, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O time alviverde era comandado pelo técnico Muricy Ramalho e tinha no elenco nomes como o goleiro Marcos e o atacante Diego Souza, que foi, inclusive, autor de um dos gols no empate em 3 a 3. Robert e Deyvid Sacconi também marcaram.

O Ituano da última visita à casa alviverde tinha como uma das estrelas o meia Juninho. Então prestes a se aposentar, o jogador marcou um gol. Atualmente ele é gestor do clube. O Palmeiras foi escalado naquela tarde com: Marcos; Figueroa, Gualberto, Danilo e Pablo Armero; Pierre, Márcio Araújo, Deyvid Sacconi (Joãozinho), Cleiton Xavier e Diego Souza; Robert.

Apesar de no retrospecto geral o Ituano ter pedido 16 dos 30 jogos realizados contra o Palmeiras, a equipe atual confia em conseguir uma nova surpresa. Em 2014, pela semifinal, o time do interior bateu o favorito por 1 a 0, no Pacaembu, e tem como memória mais recente a vitória em 2017, também por 1 a 0, em encontro válido pela segunda rodada.

Um dos remanescentes daquele jogo é o atacante Morato, que voltou ao Ituano no começo de 2019. "Naquele ano, também tínhamos uma excelente equipe, tanto que fomos campeões do Troféu do Interior. Logo na segunda rodada, tive a oportunidade de ajudar o time a sair com a vitória contra o Palmeiras, que era o atual campeão Brasileiro. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo nesta quarta", disse.