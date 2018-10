Em jogo insosso, Manchester City perde pênalti no fim e empata com o Liverpool

Em jogo de poucas emoções neste domingo, o Liverpool e Manchester City empataram por 0 a 0, em Liverpool, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A melhor chance da partida foi desperdiçada pela equipe visitante, aos 40 minutos do segundo tempo, quando o meia argelino Riyad Mahrez chutou para muito longe cobrança de pênalti.

Com o ponto conquistado fora de casa, o Manchester City manteve a liderança do torneio, com 20 pontos ganhos, mesma quantidade do Chelsea, segundo colocado, e do Liverpool, o terceiro. A equipe de Pep Guardiola está na ponta porque tem 18 gols de saldo, contra 13 e 12 dos concorrentes.

Mandante, o Liverpool começou melhor e chegou a perder boa chance com Mohamed Salah, mas logo o City tomou conta da posse de bola. Quem esperava um duelo ofensivo, porém, se decepcionou. O jogo foi bastante insosso no primeiro tempo, que terminou com somente três finalizações.

Aos oito do segundo tempo, jogada de Roberto Firmino poderia ter terminado em finalização a gol, mas Naby Keita demorou a bater e Sadio Mané não conseguiu arrematar depois de um bate-rebate. O City respondeu aos 15, quando Mahrez chutou bola rente à trave. Cinco minutos depois, Gabriel Jesus entrou no lugar de Sergio Agüero, mas a mudança surtiu pouco efeito.

Salah e Mahrez trocaram finalizações em sequência, mas pouco acontecia no jogo, que caminhava para um empate sem gols. O meia argelino ainda teve a chance de dar a vitória ao City, após pênalti de Virgil Van Dijk em Leroy Sané, mas o chute pegou muito embaixo da bola e foi por cima do gol defendido por Alisson.

Gabriel Jesus havia pedido para fazer a cobrança, mas foi ignorado pelo colega de equipe, que perdeu o quarto pênalti dos últimos seis que tentou no Campeonato Inglês. Ao fim do jogo, o brasileiro foi consolado por Guardiola.

Por causa das partidas de seleções em Datas Fifa, o Liverpool só vai voltar a atuar pelo Campeonato Inglês no dia 20, contra o Huddersfield Town. No mesmo dia, o City vai receber o Burnley.