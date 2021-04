Em jogo maluco, Palmeiras bate o Universitario e estreia com vitória na Libertadores

O Palmeiras mostrou nesta quarta-feira, na estreia na Copa Libertadores da América, como se complica um jogo fácil. Abriu 2 a 0 sobre o Universitario, em Lima, poderia ter ampliado, mas passou a errar muito, levou o empate e depois disso sofreu com as escolhas erradas do técnico Abel Ferreira. Foi salvo com um gol de Renan no último lance e venceu por 3 a 2, em jogo válido pelo Grupo A.

O técnico português surpreendeu ao escalar o time com três zagueiros – Luan, Empereur e Gustavo Gómez. Mas não fez isso por temer mais problemas neste momento delicado que a equipe está passando por causa da falta de resultados e de bom futebol. Mesmo porque é difícil ter medo do fraco time peruano.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Universitario e Palmeiras

Com o esquema, ele teve o objetivo de adiantar os alas, e por consequência o time. Além disso, em campo em várias ocasiões Gómez se posicionava como volante, o que permitia a Danilo e a Patrick de Paula jogarem mais adiantados, buscando a área do Universitario.

Com o time bem adiantado, o Palmeiras foi para cima do donos da casa, que tinham dificuldade para se defender. Porém, apesar do posicionamento adiantado, Marcos Rocha e Victor Luís não eram tão acionados como se esperava. O Alviverde preferia as jogadas pelo meio, com boas trocas de bola.

E não foi difícil chegar à vantagem, embora o gol tenha nascido de um escanteio. Na cobrança, a bola atravessou a pequena área, Empereur desviou e Danilo só tocou para as redes.

O primeiro tempo terminou 1 a 0, mas o placar poderia ter sido mais dilatado, se o Palmeiras tive mais precisão nas conclusões. Teve chances com Patrick de Paula, outra com Danilo e Luan acertou o travessão no último lance da etapa.

Mas o segundo gol saiu logo aos 7 minutos da etapa final. Luan fez belo lançamento para Rony, que foi ao fundo e rolou para trás para Raphael Veiga, que encheu o pé e acertou o ângulo direito de Carvallo.

Estava dando tudo certo, mas, depois disso, o Universitario assustou duas vezes, mais por relaxamento do Palmeiras do que por seus próprios méritos. Era um sinal do que estava por vir. Um minuto depois de Empereur ser expulso por receber o segundo cartão amarelo, em uma bola levantada na área o grandalhão Gutiérrez ganhou no alto do baixinho Marcos Rocha e diminuiu, aos 19. A coisa ficaria pior três minutos depois, quando Danilo fez pênalti bobo ao dominar a bola com o braço na área. Gutiérrez soltou a bomba e empatou a partida.

Aí Abel bagunçou o time. Manteve os três zagueiros (Renan entrou), mas tirou Raphael Veiga, que estava bem, e colocou Scarpa pelo lado direito. Sorte do português que ele tem estrela. No último lance, Renan aproveitou escanteio cobrado por Scarpa e livrou a cara do técnico.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSITARIO 2 X 3 PALMEIRAS

UNIVERSITARIO - Carvallo; Corzo, Alonso, Quina e Valverde; Alfageme, Barreto (Murrugarra) e Novick (Guarderas); Quintero, Urruti e Gutierrez (Valera). Técnico: Ángel Comizzo.

PALMEIRAS - Weverton; Luan, Gustavo Gomez e Alan Empereur; Marcos Rocha (Wesley), Danilo, Raphael Veiga (Danilo Barbosa), Patrick de Paula (Gustavo Scarpa) e Victor Luis (Lucas Esteves); Rony e Luiz Adriano (Renan). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Danilo, 19 minutos do 1º tempo. Raphael Veiga, aos 7, e Gutiérrez, aos 19 e 22, e Renan, aos 49 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Christian Ferreira (URU).

CARTÕES AMARELOS - Valverde, Quintero, Empereur, Alonso, Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Barreto.

CARTÃO VERMELHO - Alan Empereur.

LOCAL - Monumental de Lima.