Em jogo marcado por desmaio de Ospina, Napoli vence a Udinese no Italiano

O Napoli derrotou a Udinese por 4 a 2 em casa, no San Paolo, neste domingo, e voltou a triunfar no Campeonato Italiano. Com o resultado positivo e o tropeço da líder Juventus, que perdeu para o Genoa fora de casa, a distância entre os dois times encurtou, mas ainda é muito grande.

A Juventus lidera com 75 pontos, agora 15 a mais que o segundo colocado Napoli. Ou seja, faltando dez rodadas para o término do torneio, é muito provável que a Juventus conquiste o torneio nacional pela oitava vez consecutiva. A Udinese é a 16º colocada, com 25 pontos, e continua próxima da zona de rebaixamento.

A nota triste da partida foi o choque do goleiro colombiano Ospina, que desmaiou em campo e foi encaminhado a um hospital. Ele levou uma pancada na cabeça logo no começo da partida, tentou seguir em campo, mas desmaiou cerca de 30 minutos depois do incidente e deixou o jogo de ambulância quando os times empatavam em 2 a 2.

O triunfo foi conquistado com dificuldade, sobretudo na primeira etapa, quando o Napoli abriu 2 a 0 rapidamente, com gols do alemão-libanês Younes e do espanhol Callejon, mas levou o empate em seis minutos. Na etapa final, os atacantes resolveram. O polonês Milik recolocou os mandantes à frente do placar pouco tempo depois da volta do intervalo, e o belga Mertens fechou o marcador.

Mais cedo, Atalanta (7º) e Chievo (20º) empataram em 1 a 1, o Empoli (17º) bateu o Frosinone (19º) por 2 a 1 e a Lazio (6ª) goleou o Parma (11º) por 4 a 1 para se manter na zona de classificação à Liga Europa.