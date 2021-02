Em jogo marcado por problema no VAR, Mirassol estreia com vitória sobre o São Bento

Na partida de abertura do Campeonato Paulista teve de tudo, inclusive problema com o VAR. Mesmo atuando no estádio Walter Ribeiro, o Mirassol estreou com o pé direito ao vencer de virada o São Bento por 2 a 1, mesmo atuando na cidade de Sorocaba (SP).

A vitória coloca o atual campeão brasileiro da Série D na liderança isolada do Grupo D, já que Santos, Guarani e São Caetano ainda não entraram em campo. Enquanto isso, o São Bento amarga a última colocação do Grupo B, que tem ainda Ponte Preta, São Paulo e Ferroviária.

Leia Também Gabriel treina e deve reforçar o Corinthians na estreia do Paulistão em Bragança

Mais entrosado que o adversário, o Mirassol começou a partida em cima, mas cometia muitas falhas na defesa. Na primeira, Geovane Itinga parou no goleiro Alex Muralha. Aos sete, o atacante cortou Reniê e abriu o placar para o São Bento.

O Mirassol não sentiu o gol e seguiu pressionando, tanto que teve um gol anulado. Depois, a partida ficou paralisada por seis minutos por problema no VAR. O árbitro foi chamado para ver um possível pênalti a favor do time visitante, mas as imagens dos monitores não estavam chegando ao campo. Após comunicação via rádio, nada marcou.

Antes do intervalo, aos 45 minutos, o Mirassol conseguiu o empate. Ernandes cruzou, o zagueiro Douglas Assis furou e a bola sobrou para Daniel Borges bater de primeira no canto do goleiro Luiz Daniel.

O segundo tempo começou movimentado, com São Bento e Mirassol criando boas oportunidades. Mas os dois times cansaram e a partida caiu de qualidade. Até que, aos 35 minutos, o time visitante conseguiu a virada. Douglas Assis derrubou Pedro Lucas após cobrança de escanteio. O árbitro só marcou depois de consultar o VAR, que dessa vez estava funcionando. Na cobrança, Fabrício deslocou Luiz Daniel e colocou a equipe de Mirassol (SP) na frente.

Nos minutos finais, o São Bento ainda quase conseguiu o empate. Após cobrança de escanteio, Ítalo apareceu livre na segunda trave e cabeceou para defesa à queima-roupa de Alex Muralha.

O Mirassol volta a campo já nesta terça-feira contra o Novorizontino, às 19 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, na abertura da segunda rodada. O São Bento enfrenta o Ituano na quinta, às 15 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 x 2 MIRASSOL

SÃO BENTO - Luiz Daniel; Diego Tavares, Douglas Assis, Fábio Bahia (Sendeski) e Julinho (Ítalo); Escobar, Coutinho (Ruan) e Allan Dias (Daniel Costa); Pablo (Kayan), Bruno Leonardo e Geovane Itinga. Técnico: Edson Vieira.

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Ernandes (Vinícius); Luis Oyama (Daniel), Neto Moura (Sousa) e Cássio Gabriel; Moraes, Rafael Bilu (Fabrício) e Pedro Lucas (Rafael Silva). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Geovane Itinga, aos 7, e Daniel Borges, aos 45 minutos do primeiro tempo; Fabrício (pênalti), aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Assis (São Bento); Ernandes e Cássio Gabriel (Mirassol).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).