Em jogo marcado por protesto, Vila Nova é derrotado pelo Joinville

Buscando pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano a segunda vitória consecutiva, o Vila Nova falhou em sua missão e mesmo atuando com a presença de seu torcedor, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, acabou derrotado por 1 a 0 para o Joinville, pela 29.ª rodada. Antes da partida, jogadores do time goiano protestaram de mãos dadas, no meio de campo, contra os salários atrasados.

Com o resultado, o Vila Nova continua em situação complicada na tabela de classificação - na 19.ª posição, com 23 pontos. Na rodada anterior, o time goiano tinha vencido o Bragantino por 2 a 1, no interior de São Paulo. Do outro lado, o Joinville, do técnico Hemerson Maria, se garante mais uma rodada dentro do G-4, a zona de acesso, e está na terceira posição, com 50 pontos.

Apesar de estarem em condições bastante diferentes na tabela de classificação, os dois times fizeram um primeiro tempo bastante disputado, com boas chances criadas, mas nenhum gol. O time catarinense foi o primeiro a assustar aos 19 minutos.

No retorno para o segundo tempo, o Vila Nova demonstrava mais força, mas não sabia aproveitar as chances. Aos 13 minutos, Lucas Sotero recebeu na direita, puxou para a perna esquerda e soltou um chute forte em direção ao gol, mas a bola passou tirando tinta da trave.

Na primeira vez que foi ao ataque, o Joinville não desperdiçou e abriu o placar. Rogério recebeu a bola pelo lado esquerdo e levantou para a área. Esperto, o atacante Edigar Junio subiu mais que os adversários e marcou de cabeça, aos 17 minutos.

Com a vantagem no placar, o Joinville recuou e permitiu que o time goiano viesse até a sua intermediária. Bem postada, a defesa catarinense segurou o resultado favorável.

O Vila Nova volta a campo já nesta terça, às 19h30, para enfrentar o Boa, em Varginha (MG). Já o Joinville atuará contra o Ceará, em casa, no outro sábado, dia 18, às 16h10. As partidas serão válidas pela 30.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 1 JOINVILLE

VILA NOVA - Cléber Alves; Wanderson (Dimba), Gustavo, Gabriel e Christiano; Leonardo (Jaime), Radamés, Léo Rodrigues e Nenê Bonilha; Paulinho e Ítallo (Lucas Sotero). Técnico: Wladimir Araújo.

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Gutti e Rogério; Naldo, Fillipe Soutto, Jean Deretti (Everton) e Marcelo Costa (Franco); Edigar Junio (Bruno Costa) e Fernando Viana. Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Edigar Junio, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Christiano e Nenê Bonilha (Vila Nova); Edson Ratinho, Gutti, Ivan e Naldo (Joinville).

ÁRBITRO - Flávio Feijó de Omena (AL).

RENDA - R$ 14.690,00.

PÚBLICO - 6.990 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).