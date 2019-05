Em jogo morno, Sport e Figueirense empatam sem gols em Recife na Série B

Sport e Figueirense fizeram um jogo parelho e se mantiveram estagnados da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatarem sem gols, no começo da noite deste sábado, na Ilha do Retiro, em Recife, em jogo válido pela terceira rodada. Os dois times ainda não venceram no torneio, mas também não perderam. Com o resultado, as equipes estão na zona intermediária da competição, com três pontos, todos somados em empates.

O Sport começou o jogo animado, tentando marcar a saída de bola do adversário e pressionando. Bem postado, no entanto, o Figueirense conseguiu segurar o rival e não permitiu nenhum chute de perigo dos donos da casa no começo da partida.

Sem espaço, o time pernambucano encontrou oportunidade em chute de fora da área. Raul Prata tentou de longe e o goleiro Denis não segurou no primeiro lance, mas se recuperou em seguida para ficar com a bola e evitar a finalização de Hernane. Nos acréscimos da etapa inicial, o Sport voltou a assustar. Guilherme finalizou forte, mas parou de novo em Denis, que mandou para escanteio.

O segundo tempo começou bem mais travado. Mesmo que o Sport tivesse mais a bola novamente, o sistema defensivo do Figueirense seguia prevalecendo. Guto Ferreira chamou Juninho vindo do banco de reservas para tentar mudar o panorama da partida.

O atacante incendiou a partida e assustou Denis em finalização perigosa aos 24 minutos. Apesar do susto, Juninho logo ficou preso na marcação e o jogo caiu de rendimento. O Sport bem que tentou fazer pressão, mas não teve inspiração para buscar o resultado positivo.

O Figueirense volta a campo para enfrentar o Brasil de Pelotas, na próxima terça-feira, às 21h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Sport, por sua vez, tem uma folga maior e só joga no dia 19 contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 FIGUEIRENSE

SPORT - Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Raul Prata; Charles, João Igor (Yago Severin) e Sammir (Pedro Carmona); Guilherme (Juninho Piauiense), Ezequiel e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

FIGUEIRENSE - Denis; Pereira, Alemão, Ruan Renato e Brunetti; Zé Antônio, Matheuzinho (Júlio Rusch) e Tony; Fellipe, João Diogo (Guilherme Teixeira) e Rafael Marques (Matheus Lucas). Técnico: Hemerson Maria.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - João Igor e Charles (Sport); Alemão e Pereira (Figueirense).

PÚBLICO - 8.166 pagantes.

RENDA - R$ 176.761,00.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).