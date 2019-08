Em jogo morno, Vila Nova e Cuiabá empatam sem gols em Goiânia

Depois de duas vitórias seguidas na Série B, o Cuiabá diminuiu o ritmo nesta terça-feira à noite e se contentou com um empate sem gols com o Vila Nova, no estádio Olímpico, em Goiânia, em jogo válido pela 19ª rodada, que encerra o primeiro turno. O time mato-grossense segue na parte de cima da tabela e tem a possibilidade de terminar a rodada dentro do G4.

No momento, o Cuiabá aparece em quarto lugar, com 30 pontos, mas ainda pode ser tirado da zona do acesso pelo Sport, que também tem 30 e encerra a bateria de jogos desta noite em duelo com o Atlético-GO. Do outro lado, o Vila Nova continua brigando contra o rebaixamento, com apenas 20 pontos somados.

O primeiro tempo foi de domínio do Vila. Apesar de ter demonstrado algumas limitações, o time goiano conseguiu encontrar espaços na defesa adversária e criou jogadas de perigo. Aos 15 minutos, Gustavo Henrique chegou a balançar as redes após cruzamento de Benitez, mas o assistente assinalou impedimento e o gol foi anulado.

Do outro lado, o Cuiabá sentiu muita dificuldade em ficar com a bola e errou passes com frequência. A infertilidade na criação perdurou por quase toda a primeira etapa. Aos 42 minutos, enfim, o time teve uma chance e quase marcou, quando Felipe Marques chutou de fora da área e viu a bola tocar o travessão após defesa de Rafael Santos.

No segundo tempo, time mato-grossense mostrou um pouco mais de recursos e deu alguns sinais de que poderia evoluir na partida, o que não se concretizou. O Vila, por sua vez, diminuiu consideravelmente o volume de jogo e as oportunidades de gol se tornaram mais raras. Os dois times buscaram um gás a mais nos minutos finais, principalmente os donos da casa, mas não foi o suficiente para tirar o zero do placar.

Os dois times voltam a campo nesta sexta-feira para a disputa da 20ª rodada. O Vila Nova visita o Paraná no estádio Durival Britto, às 19h15, enquanto o Cuiabá recebe o Criciúma na Arena Pantanal, a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 x 0 CUIABÁ

VILA NOVA - Rafael Santos; Felipe Rodrigues, Wesley Matos, Diego Jussani e Romário; Edinho, Tinga (Ramon) e Alan Mineiro (Carlinhos); Benítez (Erick), Gustavo Henrique e Robinho. Técnico: Marcelo Cabo.

CUIABÁ - Victor Souza; Jonas (Toty), Leandro Souza, Ednei e Paulinho; Escobar, Alê e Jean Patrick (Djavan); Rodolfo (Júnior Todinho), Gilmar e Felipe Marques. Técnico: Itamar Schülle.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

CARTÕES AMARELOS - Romário (Vila Nova); Escobar, Jean Patrick e Rodolfo (Cuiabá).

RENDA - R$ 19.925.00.

PÚBLICO - 1.528 pagantes (2.312 no total).

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).