Em jogo movimentado, Londrina e Santa Cruz empatam na Série B

Em uma partida bastante equilibrada, Londrina e Santa Cruz ficaram no empate por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, no Estádio do Café, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado não agradou nenhum dos dois times.

Apesar de se manter invicto há três jogos, o Santa Cruz chegou aos 28 pontos e, na 15.ª colocação, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se Goiás e Figueirense vencerem seus jogos no complemento da rodada. Já o Londrina subiu para o oitavo lugar, com 34 pontos, mas perdeu a chance de encostar no G4.

Logo aos cinco minutos de jogo, quase o Santa Cruz abriu o placar com Wellington Cézar, mas a finalização saiu pela linha de fundo. O Londrina encontrava dificuldades para escapar da forte marcação pernambucana, que assustou em chute de Bruno Paulo. Na melhor oportunidade do primeiro tempo, Thiago Primão fez boa jogada individual ao passar por três adversários e só não abriu o placar porque César fez grande defesa.

A etapa final foi mais movimentada e, depois de Grafite furar na cara do gol, o Santa Cruz abriu o placar aos 18 minutos. O volante Wellington Cézar aproveitou a sobra e bateu no canto de César. O Londrina, porém empatou aos 29. Willian Henrique cobrou escanteio, a defesa não cortou no alto e a bola bateu no corpo de Ricardinho e entrou para as redes.

Depois disso, o Santa Cruz se lançou ao ataque e desperdiçou várias chances de marcar o segundo. Bruno Paulo e Thiago Primão mandaram para fora, enquanto César defendeu falta cobrada por Anderson Salles. Aos 36 minutos, Germano salvou em cima da linha o gol de Grafite. Os donos da casa ainda esboçaram uma pressão nos minutos finais, mas o placar seguiu empatado.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 26.ª rodada. O Londrina enfrenta o Oeste, às 20h30, na Arena Barueri, e o Santa Cruz recebe o Ceará, às 19h15, no Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 SANTA CRUZ

LONDRINA - César; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva e Quaresma (Ayrton); Germano, Jardel, Celsinho (Ricardinho) e Artur; Alisson Safira e Carlos Henrique (William Henrique). Técnico: Claudio Tencati.

SANTA CRUZ - Júlio César; Nininho, Anderson Salles, Sandro e Tiago Costa; Wellington Cézar, João Ananias e Thiago Primão (Natan); Bruno Paulo, Grafite (Ricardo Bueno) e André Luis (William Barbio). Técnico: Marcelo Martelotte.

GOLS - Wellington Cézar aos 18 e Ricardinho aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP)

CARTÕES AMARELOS - Germano e Ricardinho (Londrina).

RENDA - R$ 30.603.

PÚBLICO - 3.810 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).