Em jogo movimentado, Monaco perde para o Lyon no fim e pode ver PSG disparar

Lyon e Monaco realizaram nesta sexta-feira um grande jogo, pela abertura da nona rodada do Campeonato Francês. Atuando em casa, o Lyon esteve duas vezes à frente do placar, acertou a trave adversária em três oportunidades, mas ia empatando com o Monaco até os 50 minutos do segundo tempo. Foi então que Fekir, de falta, garantiu o triunfo dos mandantes por 3 a 2, para delírio da torcida.

Se o jogo foi bom, o resultado foi comemorado por apenas um dos lados. O Lyon subiu para 16 pontos e chegou à terceira colocação provisória, sonhando com a briga pelo título. Já o Monaco estacionou nos 19 pontos, na segunda posição, e pode ver o líder Paris Saint-Germain, que tem 22 e ainda atua na rodada, disparar.

Agora, o Monaco volta as atenções para a Liga dos Campeões, pela qual receberá o Besiktas na próxima terça-feira, no principado. Já o Lyon volta a campo na quinta-feira que vem pela Liga Europa, diante do Everton, na Inglaterra.

O início do confronto foi extremamente movimentado, e antes mesmo dos dez primeiros minutos, o Lyon já havia acertado a trave em duas oportunidades. Na primeira, Tousart aproveitou cobrança de escanteio e finalizou no poste. Logo na sequência, o goleiro Subasic bobeou, dividiu com Mariano Díaz e teve sorte ao ser salvo pela trave.

Aos 11 minutos, porém, não houve sorte que ajudasse o Monaco. Fekir fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Mariano Díaz finalizar para a rede. Só que logo em sua primeira chegada, o time do principado deixou tudo igual. Aos 16 minutos, Keita Balde deu ótima enfiada para Rony Lopes, que finalizou firme, no canto direito do goleiro.

O gol não mudou a postura do Lyon, que seguiu em cima e voltou a assustar com Traoré, que exigiu grande defesa de Subasic. Aos 22, o time da casa ficou à frente novamente após linda troca de passes, que foi finalizada com categoria por Fekir. Kenny Tete, pouco depois, ainda quase marcou o terceiro.

Mas novamente o Monaco reagiu, ganhou o campo de ataque e foi premiado com o empate. Após cruzamento da esquerda, Rony Lopes dividiu com a zaga e conseguiu ajeitar para Adama Traoré. O malinês acertou um lindo chute de primeira, com força, no ângulo esquerdo do goleiro.

No segundo tempo, foi a vez do Monaco começar em cima e perder grandes chances em sequência, com Traoré e Balde, duas vezes. A resposta do Lyon quase foi fatal com Mariano Díaz, que acertou a trave novamente aos 26 minutos. O empate parecia garantido quando Fekir, aos 50 minutos, cobrou falta com perfeição para garantir a suada vitória dos anfitriões.