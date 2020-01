Em jogo paralisado pela chuva, Vasco vence Náutico e avança na Copinha

O Vasco confirmou a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta segunda-feira ao ganhar do Náutico, por 1 a 0, no Estádio Francisco Vieira, em Itapira (SP).

A partida que começou no último domingo foi paralisada no intervalo por conta da chuva que caiu na cidade do interior paulista, deixando o gramado sem condições devido às poças d'água.

O gol marcado por João Pedro aos 43 segundos do primeiro tempo foi o que garantiu a classificação do alvinegro carioca. Nesta segunda, o Náutico pressionou e criou boas chances de empatar a partida.

No entanto, o gol que levaria a decisão para os pênaltis não acabou saindo. Por outro lado, o Vasco chegou a acertar duas vezes seguidas a trave do goleiro adversário. Na terceira fase, o Vasco vai enfrentar a Itapirense, já nesta terça-feira, no Estádio Francisco Vieira.