Em jogo paralisado por causa de sinalizador, Olympique perde de novo

Em partida que foi interrompida por cerca de 40 minutos em função de um sinalizador atirado no gramado pela torcida do Olympique de Marselha, o time da casa perdeu por 2 a 1 para o Lille, nesta sexta-feira. O jogo foi válido pela 22ª do Campeonato Francês.

O resultado confirmou a má fase do Olympique, que venceu apenas um jogo dos últimos 11 disputados e acumula eliminações precoces na Liga Europa, na Copa da França e na Copa da Liga Francesa. Pelo Campeonato Francês, a equipe disputou 21 jogos e marcou 31 pontos, suficiente para ocupar somente o sétimo lugar.

O meia Nicolas Pépé abriu o placar, de pênalti, já nos acréscimos do primeiro tempo. Passados dez minutos da etapa final, o jogo foi interrompido por causa do sinalizador, atirado perto do meio-campista Kevin Strootman e do lateral-esquerdo Jordan Amavi, que ficaram atordoados com o efeito do artefato, e do auxiliar de arbitragem Nicolas Danos.

O árbitro Amaury Delerue pediu que os jogadores se retirassem de campo, decisão acatada apenas pelo Lille em um primeiro momento. Minutos depois, os atletas do Olympique de Marselha deixaram o gramado em razão do clima hostil no estádio Vélodrome.

Depois de reiniciada a partida, o meia Florian Thauvin, do Olympique, foi expulso, e Pepé ampliou o placar, com um gol já aos 45 minutos do segundo tempo. Mario Balotelli, que começou a partida no banco de reservas, descontou para os mandantes, nos acréscimos. Com o resultado, o Lille foi a 43 pontos, dez a menos do que o PSG, líder do torneio com três partidas a menos do que o segundo colocado.