Em jogo paralisado por sinalizadores, Itália só empata com a Croácia

Mais um jogo das Eliminatórias da Eurocopa/2016 teve confusão envolvendo torcidas. Neste domingo, no Estádio San Siro, em Milão, croatas atiraram sinalizadores no gramado e paralisaram o duelo entre Itália e Croácia. Retomado depois de alguns minutos, o jogo terminou em 1 a 1.

Logo aos 11 minutos de partida, Candreva pegou bem na bola na entrada da área, depois de Zaza fazer o pivô, e abriu o placar. Quatro minutos depois, porém, Perisic chutou rasteiro e Buffon aceitou, deixando a bola passar por debaixo dele.

Na segunda etapa, os croatas acenderam sinalizadores cuja fumaça impediu que o jogo continuasse. Quando a partida estava paralisada, os torcedores atiraram alguns sinalizadores em direção a Buffon. A polícia precisou interferir para resolver a questão.

O empate é o primeiro tropeço de Antonio Conte no comando da seleção italiana, que tinha 100% de aproveitamento depois da Copa do Mundo. A Croácia também estava invicta nas Eliminatórias, mas havia tropeçado na Argentina na quarta-feira passada. Os dois times não jogam mais no ano.

Também pelo Grupo H, a Noruega foi até Baki e venceu o Azerbaijão por 1 a 0, num gol de Nordtveit. Em Sofia, a Bulgária perdeu um pênalti e acabou cedendo o empate em 1 a 1 com a frágil Malta.

Itália e Croácia dividem a liderança com 10 pontos após quatro rodadas. A Noruega vem logo atrás, com nove, e será a adversária da Croácia na primeira rodada de 2015. Bulgária (quatro), Malta (um) e Azerbaijão (zero) brigam para não fazer feio.