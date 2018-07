Em jogo que pode selar o título da Série B, Botafogo enfrenta o ABC em Brasília

Para o clube carioca, o confronto é animador, uma vez que a equipe potiguar já está rebaixada para Série C. Por isso, a expectativa em General Severiano é levar o caneco para casa já nesta sexta-feira. "Estou muito confiante nos últimos dois jogos (ABC e América-MG). Serão duas vitórias convincentes. Eles estão jogando fora também, como nós. Estão nessa dificuldade de não ter mais nenhuma chance no campeonato. Mas eles são profissionais, querendo mostrar serviço. Só por isso já nos faz ter de respeitá-los bastante. Temos de encontrar o foco da partida. Temos de respeitar o adversário. Se não estiver focado, pode ser um time da quarta divisão que você vai ter dificuldade", afirmou o técnico Ricardo Gomes, referindo-se ao fato de a partida ser disputada em Brasília.

Em busca da vitória, o time alvinegro carioca realizou um animado treino nesta quinta-feira. O goleiro e capitão Jefferson se reapresentou após voltar da seleção brasileira e Neilton, que não vinha treinando em campo nos últimos dois dias, voltou ao gramado. Com a liberação do atacante pelo departamento médico, ele deve estar entre os 11 que irão a campo no Mané Garrincha. Daniel Carvalho também se recuperou de lesão e estará à disposição de Ricardo Gomes. O zagueiro Renan Fonseca cumpriu suspensão contra o Santa Cruz e está liberado para jogar.

O único desfalque da equipe de General Severiano será o lateral-esquerdo Carleto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Diego Giaretta ocupe sua vaga.

No lado do ABC, o técnico Sergio China garantiu que o time, apesar de rebaixado, entrará em campo motivado. Para a partida, ele não poderá contar com o atacante Rafinha, lesionado. A dúvida do treinador é a lateral esquerda. Marcílio voltou de suspensão e briga pela vaga com Ednei.