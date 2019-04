Em jogo remarcado após brigas na Justiça, Ponte reencontra Aparecidense em Goiás

Em clima de guerra, a Ponte Preta reencontra a Aparecidense nesta quarta-feira, às 19h15, em jogo remarcado ainda da primeira fase da Copa do Brasil. As condições são as mesmas do primeiro confronto: qualquer empate classifica o time de Campinas no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia. Outros dois jogos acontecem pela abertura da terceira fase. No Paraná, o Londrina recebe o Botafogo-PB, enquanto em Natal, o ABC recebe o Santa Cruz-PR, num duelo nordestino.

Aparecidense e Ponte Preta já se enfrentaram no dia 2 de fevereiro, com vitória por 1 a 0 do time de Goiás, só que o jogo foi recheado de polêmicas. Aos 44 minutos do segundo tempo, o atacante Hugo Cabral marcou o gol de empate para os paulistas e tanto o árbitro, quanto o auxiliar, validaram o lance. Depois de 16 minutos de reclamação e muita confusão em campo, ele voltou atrás e anulou o lance, anotando impedimento do pontepretano.

Descontente com o resultado final, a Ponte Preta entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) alegando interferência externa no gol anulado pelo árbitro. Em decisão inédita, a corte aceitou o pedido e anulou o resultado, remarcando a partida para esta quarta-feira. A Aparecidense entrou com diversos recursos para tentar reverter a decisão, mas sem sucesso. Quem avançar pega o Bragantino-PA na segunda fase.

Nas redes sociais, a Aparecidense vem provocando a Ponte Preta há semanas. O atacante Nonato, titular do time, chegou a chamar o adversário de timinho sem títulos. Do lado paulista, o técnico Jorginho já avisou que, se não houver segurança no estádio, o time nem entra em campo. O clube tem adotado uma postura muito mais cautelosa, mas promete um verdadeiro batalhão de seguranças.

O Londrina recebe o Botafogo-PB no estádio do Café, às 20h30. Mais tarde, o ABC joga com o Santa Cruz no Frasqueirão, em Natal (RN), às 21h30. A grande meta dos clubes, além da classificação, é garantir a premiação de R$ 1,9 milhão aos times que avançarem para a quarta fase.

OUTROS JOGOS

Também pela abertura da terceira fase, o Fluminense vai enfrentar o Luverdense, em Lucas do Rio Verde (MT). Este é o jogo de ida. Na Arena Corinthians, o time alvinegro faz o jogo de volta contra o Ceará. Na ida a equipe paulista venceu por 3 a 1, portanto, agora pode perder até por um gol para avançar de fase.

A terceira fase é disputada com dois jogos, de ida e volta. Não tem gol fora de casa como critério de desempate e em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, a vaga vai ser definida nas cobranças de pênalti.