Em jogo ruim, Bordeaux e Lyon empatam por 0 a 0 pelo Campeonato Francês

Em um jogo disputado com muito preparo físico e pouca habilidade com a bola nos pés, Bordeaux e Lyon empataram, sem gols, nesta sexta-feira, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Com muitos erros de passes, as equipes produziram pouco no setor ofensivo. Pelo lado do Lyon, o atacante holandês Memphis Depay foi um dos que mais se movimentaram. Tanta disposição, fez o jogador ser substituído aos 28 minutos da etapa final.

Leia Também Após pena no Paraguai e volta ao Brasil, Ronaldinho Gaúcho lança linha de vinho

O resultado deixa o Bordeaux em segundo lugar, com cinco pontos, um atrás do líder Nice, que venceu os dois jogos que disputou na competição. O Lyon alcançou os quatro pontos, com uma vitória e um empate.

Tricampeão francês, o Paris Sain-Germain, atual vice-campeão europeu, estreou na competição na quinta-feira com derrota para o Lens, fora de casa. O técnico alemão Thomas Tuchel não pôde contar com Neymar, Mbappé, Di María, Marquinhos, Keylor Navas e Paredes, todos diagnosticados com o novo coronavírus.