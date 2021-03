Em jogo ruim, Santo André e São Caetano empatam sem gols no Canindé

O confronto entre os rivais do ABC, que não acontecia na elite estadual desde 2011, decepcionou os torcedores. Em um jogo fraco tecnicamente, Santo André e São Caetano ficaram no empate sem gols nesta segunda-feira, no Canindé, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

O Santo André continua invicto e é o vice-líder do Grupo A com os mesmos cinco pontos do Corinthians, atrás no número de gols pró (4 contra 3). Já o São Caetano somou seu primeiro ponto e, com um jogo a menos, é o lanterna do Grupo D.

Sobrou vontade, mas faltou qualidade no primeiro tempo. Apesar de ter a posse da bola, o São Caetano não sabia o que fazer e pouco criou. Já o Santo André só esboçou uma pressão nos minutos finais e assustou em cabeceio de Marino.

O segundo tempo foi um pouco mais movimentado. O Santo André voltou ligado e, depois de assustar com Ramon, acertou o travessão em chute de Rone desviando na defesa. A resposta do São Caetano veio em lance parecido. William Goiano chutou forte e a bola explodiu no travessão de Fernando Henrique.

O São Caetano volta a campo nesta quinta-feira, contra o Palmeiras, às 19 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, em jogo atrasado da primeira rodada. Enquanto isso, o Santo André jogará no domingo, pela quarta rodada, contra o Red Bull Bragantino, também às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 0 SÃO CAETANO

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Marcos Martins, Rodrigo, Willian Goiano e Giovanni Palmieri; Wesley Fraga, Marino e Gegê; Rone (Caio Rangel), Minho (Fernandinho) e Ramon (Tiago Marques). Técnico: Paulo Roberto Santos.

SÃO CAETANO - Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Charles, Warian, Luizinho (Filipe Carvalho), William Amorim (Guilherme Pira) e Diego Cardoso (Marcinho); Carlinhos (Guilherme Castro). Técnico: Wilson Júnior.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Luizinho e Charles (São Caetano).

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo.