Em jogo ruim, Vila Nova e Luverdense empatam na estreia da Série B

GOIÂNIA - Tanto o goleiro Cléber Alves, do Vila Nova, como Gabriel leite, do Luverdense, não fizeram absolutamente nenhuma defesa nesta noite no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira. Por isso mesmo, o 0 a 0 entre as equipes foi um resultado justo e indiscutível para um jogo sem graça.

Mesmo tendo realizado uma campanha pífia no Campeonato Goiano, no qual foi rebaixado, o Vila Nova manteve o técnico Sidney Moraes, conseguiu unir forças e reformular seu elenco. Entre alguns reforços, jogadores experientes, como o zagueiro Álvaro, ex-São Paulo, mesclado com jovens, como o atacante Gustavinho, de apenas 17 anos, formado na base.

Fora de campo, a torcida também não decepcionou. Na verdade, a decepção ficou por conta da diretoria que não acreditou na presença de público na noite de uma Sexta-Feira Santa e colocou poucas bilheterias nas portarias. Muitos torcedores, no meio do tumulto, foram embora para casa.

No primeiro tempo, o Vila Nova se mostrou mais bem postado em campo, mas levou pouco perigo no ataque. O Luverdense, vice-campeão do Mato Grosso, não teve nenhuma força ofensiva e nem para puxar os contra-ataques. Vindo da Série C, o time entrou em campo na retranca.

O segundo tempo começou sem mudanças. Aos 12 minutos, Thiago Furlan, ex-Guarany de Sobral-CE, entrou na vaga de Gustavinho, que lutou bastante mas foi substituído vaiado. O curioso é que ele se apresentou ao Vila Nova na véspera, na quinta-feira. Os dois times se cansaram e preferiram tocar a bola até o apito final do árbitro. Mas ninguém pode reclamar do resultado, porque faltou competência para ambos.

Na segunda rodada, no outro sábado, dia 26, o Vila Nova vai sair para enfrentar o Náutico, no Recife, às 16h20. No mesmo dia e mesmo horário, o Luverdense vai receber o Vasco na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 X 0 LUVERDENSE

VILA NOVA - Cléber Alves; Ângelo, Gabriel, Álvaro e Christiano; Gilmak, Radamés (Leonardo), Léo Rodrigues (Nenê Bonilha) e Marcelo Toscano; Gustavinho (Thiago Furlan) e Rafael Oliveira. Técnico - Sidney Moraes.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Renato, Braga e Edinho; Carlão, Gilson, Washington (Léo) e Rubinho; Misael (Fernando) e Reinaldo (Lê). Técnico - Júnior Rocha.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Furlan (Vila Nova); Carlão e Fernando (Luverdense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).