Em jogo sensacional e com duas viradas, Real Madrid derrota o Bétis por 3 a 2

Em uma partida muito bem disputada, o Real Madrid derrotou o Bétis, fora de casa, neste sábado, por 3 a 2, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Para chegar à vitória, o time do técnico Zinedine Zidane contou com um gol contra, a expulsão de um jogador adversário e a marcação de um pênalti muito duvidoso no fim do jogo.

O primeiro tempo foi espetacular. O Real concentrou suas jogadas pela esquerda com Mendy e contava com o oportunismo de Benzema, que teve um gol anulado logo no início. O Bétis, mesmo no contra-ataque, foi muito perigoso e obrigou Courtois a fazer uma linda defesa.

O Real abriu o placar aos 14 minutos. Após boa jogada de Benzema pela direita, o cruzamento veio rápido pelo meio e Valverde desviou com sucesso. O Bétis não se intimidou e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo.

Aos 35, o argelino Mand subiu mais alto que a zaga do Real e cabeceou bem para empatar. Dois minutos depois, William Carvalho finalizou rápido dentro da área e surpreendeu Courtois: 2 a 1.

O segundo tempo foi disputado com a mesma intensidade, mas o Real se beneficiou com três lances capitais do jogo. Aos três minutos, após rápida jogada iniciada pela direita, o brasileiro Emerson tentou cortar a bola de Benzema e acabou fazendo contra.

Com os dois times criando boas chances para marcar, a partida ficou muito equilibrada. Courtois voltou a se destacar, com bela defesa. Aos 22 minutos, Emerson fez falta em Jovic e recebeu o cartão vermelho. A partida daí, a pressão do Real foi maior.

Aos 37, o juiz consultou o VAR para assinalar pênalti de Bartra em Mayoral. O zagueiro Sergio Ramos cobrou com grande categoria e fez o gol que garantiu a primeira vitória do Real em dois jogos disputados. Já o Bétis perdeu pela primeira vez, depois de duas vitórias.

OUTROS JOGOS

A Real Sociedad chegou aos cinco pontos - um a menos que os líderes Granada e Bétis -, ao vencer, o Elche, por 3 a 0, fora de casa. Demais resultados deste sábado: Alavés 0 x 0 Getafe e Valência 1 x 1 SD Huesca.