Em jogo sofrido, Liverpool bate Tottenham no Inglês

Os anfitriões Liverpool e Arsenal sofreram diante de suas torcidas nesta terça-feira, mas saíram de campo aliviados com vitórias importantes em rodada do Campeonato Inglês. O time londrino suou para bater o lanterna Leicester por 2 a 1 no Emirates Stadium, enquanto o Liverpool contou com gol salvador de Mario Balotelli nos minutos finais para sacramentar o triunfo por 3 a 2 sobre o Tottenham, rival direto na tabela.

Na capital, o Arsenal não teve dificuldades para abrir 2 a 0 na etapa inicial. Laurent Koscielny abriu o placar aos 27 e Theo Walcott ampliou aos 41. Diante do último colocado da competição, parecia que a vitória era só questão de tempo. Até que o Leicester acordou no segundo tempo. Descontou, com gol de Andrej Kramaric aos 16, e partiu para cima em busca do empate. O Arsenal, então, se defendeu como pôde e comemorou o triunfo no apito final.

O resultado manteve a equipe do técnico Arsène Wenger próxima dos líderes da tabela. Com 45 pontos, ocupa o quarto lugar, com a mesma pontuação do Southampton, dono da terceira posição. O Chelsea lidera com folga, com 56 pontos, enquanto o Manchester City acumula 49.

Em Liverpool, os donos da casa também sofreram até o último minuto da partida. O time esteve na frente no placar duas vezes durante o jogo, mas não conseguiu sustentar a vantagem por muito tempo. Lazar Markovic abriu o marcador aos 15 minutos, mas a zaga do Liverpool vacilou e Harry Kane empatou aos 26.