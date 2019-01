Em jogo suspenso na quinta, Mirassol vence Red Bull Brasil no Paulistão

O Mirassol conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista na tarde desta sexta-feira ao derrotar o Red Bull Brasil por 1 a 0, em partida realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Wilson.

O jogo começou na quinta-feira, mas durou apenas 23 minutos. Com o gramado sem condições pela chuva que castigou a cidade de Mirassol, a partida foi finalizado apenas nesta sexta. No entanto, teve ritmo lento nesta segunda parte, o que fez com o que o time da casa segurasse o placar da primeira metade.

A vitória levou o Mirassol para a segunda posição do Grupo C, com três pontos, um a menos do que o líder Bragantino. Ainda sem vencer, o Red Bull Brasil é o lanterna do Grupo A, com um.

Debaixo de forte chuva que castigou Mirassol na última quinta, o time da casa contou com o talento de seus jogadores para superar o campo pesado e abrir o placar aos sete minutos. Lelê avançou pela esquerda e cruzou para Wilson. O atacante dominou e chutou forte para mandar a bola no fundo das redes.

O jogo foi interrompido um pouco depois, aos 23, por causa do gramado completamente alagado pela chuva. A bola voltou a rolar apenas nesta sexta-feira, com um leve domínio da equipe do Mirassol, que chegou a ter um gol anulado, anotado por Wilson. O atacante estava em posição de impedimento.

O Red Bull só conseguiu pressionar nos minutos finais, assustando em um chute de longe de Roberson. A bola carimbou a trave de Matheus Aurélio, mas o lance foi pouco para a equipe visitante evitar a derrota parcial.

O segundo tempo começou ainda mais devagar. O fôlego parece ter sido usado todo na quinta-feira. Os jogadores mostravam muito desgaste e pouco ameaçavam. A melhor chance nos 25 minutos foi com Léo Baiano, em um chute de longe, pela linha de fundo.

O jogo foi ganhar em emoção mesmo nos minutos finais. Em cobrança de escanteio de Everton, Roberson mandou no travessão. Antes do apito final, Wellington Simião desperdiçou uma ótima chance de ampliar, após toque de Daniel Borges. Mas nada que impedisse o triunfo do time da casa.

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Novorizonitno no domingo, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia. No mesmo dia, às 19h30, o Red Bull Brasil pega o Bragantino no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 RED BULL BRASIL

MIRASSOL - Matheus Aurélio; Daniel Borges, William Alves, Riccieli e Carlos Renato; Léo Baiano, Wellington Simião, Lelê (Yuri) e Jean Carlos (Marquinho); Felipe Augusto e Wilson (Carlão). Técnico: Moisés Egert.

RED BULL BRASIL - Júlio César; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz e Romário; Uillian Correia (Everton), Barreto, Pio (Gabriel Leite) e Bruno Tubarão (Ytalo); Osman e Roberson. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOL - Wilson, aos sete minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Willian Alves (Mirassol); Aderlan e Uillian Correia (Red Bull Brasil).

RENDA - R$ 13.132,00.

PÚBLICO - 916 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.