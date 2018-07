Em jogo tenso, Drogba volta e Costa do Marfim vence o Mali

Didier Ya Konan marcou o único gol da partida aos três minutos, e depois deixaria o campo de maca por causa de uma entrada dura.

A partida chegou a ser interrompida a 12 minutos do final por causa de uma briga entre jogadores, e terminou dois minutos antes do tempo regulamentar devido à falta de luz no estádio de Valence, na França.

O amistoso - preparatório para a retomada, no mês que vem, das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2012 - marcou a volta de Drogba à seleção após um afastamento que havia sido solicitado pelo jogador após a Copa do Mundo.