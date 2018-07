Em jogo-treino no Mineirão, Cruzeiro só empata com o Coimbra

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 em jogo-treino realizado contra o Coimbra, time da segunda divisão de Minas Gerais, neste sábado, no Mineirão. O gol cruzeirense foi feito pelo zagueiro Léo, no primeiro tempo, mas Filipe igualou o marcador antes do intervalo e o placar não se alterou de novo até o apito final.

O Cruzeiro foi a campo com Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Lucas Silva, Henrique, Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Rafael Sóbis. Mano Menezes trocou o time inteiro para o segundo tempo e a equipe retornou com: Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes; Cacá, Lucas Romero, Ariel Cabral, Mancuello e Marcelo; David.

"Imprimimos um ritmo forte na partida, nos dedicamos muito, com muita movimentação, mas infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Criamos algumas chances e variamos bem as jogadas, para chegar no dia 16, contra o Atlético-PR, na ponta dos cascos", disse Léo ao site oficial do Cruzeiro após a partida.

O zagueiro se referiu ao confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético-PR, no dia 16, no Mineirão. No primeiro encontro, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, de virada, e abriu vantagem no mata-mata.

Oitavo colocado do Brasileirão, com 18 pontos ganhos, o Cruzeiro vai enfrentar o América-MG pela 13ª rodada da competição, a primeira depois da paralisação causada pela Copa do Mundo. O jogo vai ser realizado na quinta-feira do dia 19, novamente no Mineirão, em Belo Horizonte.