Em jogo-treino, reservas do Palmeiras goleiam São Caetano

Enquanto os titulares que participaram da vitória por 3 a 1 sobre o Audax faziam recuperação física, os jogadores reservas do Palmeiras participaram de um jogo-treino contra o São Caetano e não decepcionaram. Com duas formações totalmente diferentes nas duas etapas, o elenco alviverde derrotou os reservas do clube do ABC paulista por 4 a 0, com dois gols de Cristaldo e dois de Gabriel Jesus.

Na primeira parte da atividade, o time que começou a partida foi Jailson; Ayrton, Wellington, Jackson e João Paulo; Victor Luis, Andrei, Alan Patrick, Dudu e Rafael Marques; Cristaldo. Rafael Marques e Dudu caíram bastante pelas pontas e chamaram a atenção pela boa marcação.

Cristaldo, após cruzamento para a área e em cobrança de pênalti, fez dois gols e garantiu o resultado positivo na primeira parte da atividade. O time de São Caetano do Sul (SP) também era reserva e tinha como jogador mais conhecido o lateral-direito Artur, que defendeu o Palmeiras em 2012, quando foi campeão da Copa do Brasil e fez parte do time rebaixado no Campeonato Brasileiro.

No segundo tempo, o técnico Oswaldo de Oliveira fez nove alterações. Só continuaram Ayrton e Wellington. O time foi: Fabio; Ayrton, Wellington, Thiago Martins e Guilherme; João Denoni, Julien, Ryder e Juninho; Gabriel Leite e Gabriel Jesus, autor dos dois gols da equipe no segundo tempo. Durante a etapa final, Chistopher chegou a atuar alguns minutos no lugar de Ayrton.

O elenco do Palmeiras volta aos treinos na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol. Após a atividade, o goleiro Aranha, 18.º reforço para a temporada, será apresentado oficialmente.