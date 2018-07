Em Juiz de Fora, Botafogo recebe o Figueirense para fugir da zona de rebaixamento

Será a segunda vez que o time alvinegro mandará a partida no interior mineiro e espera repetir o feito de quando venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1, em maio. Até o momento, a campanha da equipe tem sido decepcionante, com apenas oito pontos, na 18.ª posição. Após derrotar o até então líder Internacional, o Figueirense figura na 12.ª colocação, com 12 pontos.

Em busca de regularidade, o técnico Ricardo Gomes tem vários problemas para escalar a equipe. Os problemas começam na defesa com Emerson. O zagueiro está com dores musculares e volta a desfalcar a equipe, que já não contava com Jefferson e Carli. O argentino está em fase final de recuperação e deve retornar no fim de semana, enquanto que o goleiro só volta a atuar em agosto. Para a posição, Renan Fonseca e Emerson Silva formam a dupla defensiva.

No meio de campo, Leandrinho sofreu uma lesão na coxa esquerda e fica de fora do time pelas próximas semanas. A novidade fica por conta de Airton, que não sente mais dores musculares e está confirmado na equipe. Para piorar, o treinador não poderá contar com Camilo. O jogador treinou no time titular no último treinamento e viajou para Juiz de Fora, mas não foi regularizado e é desfalque. Para a posição, Gegê deve receber nova chance.

Para o ataque, Ribamar é outro que recebe outra oportunidade. O jogador perdeu posição para Sassá, que teve boa atuação nos dois últimos jogos, mas que está com dores musculares e será poupado. Assim, Ribamar volta a formar dupla de frente com Neilton.