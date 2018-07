Em junho, Itália fará amistoso com Uruguai em cidade onde Balotelli joga

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) anunciou nesta quinta-feira que a seleção da Itália vai jogar um amistoso contra o Uruguai, no próximo dia 7 de junho, em Nice, no sul da França. É nesta cidade em que joga atualmente o polêmico atacante Mario Balotelli, destaque na temporada francesa e que já teve o nome especulado para defender a equipe nacional pela primeira desde a Copa do Mundo de 2014.

Foi justamente no Mundial do Brasil que Itália e Uruguai se enfrentaram pela última vez na história. Assim, o jogo pode ser marcado pelo reencontro entre o zagueiro italiano Giorgio Chiellini, da Juventus, e o atacante uruguaio Luis Suárez, do Barcelona.

Os dois ficaram marcados pela cena bizarra da mordida de Suárez em Chiellini no final da partida em que o Uruguai derrotou a Itália por 1 a 0, na Arena das Dunas, em Natal. Na ocasião, os uruguaios avançaram às oitavas de final, onde depois perderam para a Colômbia, e os italianos foram precocemente eliminados ainda na fase de grupos.

Na história do confronto, os dois países já se enfrentaram 10 vezes com quatro vitórias da Itália, duas do Uruguai e quatro empate. Será a segunda vez que os italianos jogarão em Nice - em 2008, encarou a Áustria e empatou por 2 a 2.