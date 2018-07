Corinthians bate o Botafogo-PB e antecipa vaga na Copa São Paulo

O Corinthians carimbou a sua vaga na segunda fase da 47.ª Copa São Paulo Júnior, nesta segunda-feira, quando venceu o Botafogo-PB por 2 a 0, em Limeira (SP). Com isso, atingiu os seis pontos, isolando-se na liderança do Grupo 11. Enquanto o maior campeão da categoria, com nove títulos, pensa em mais outra conquista, a segunda vaga será definida na terceira rodada, programada para esta quarta.

O Corinthians praticamente garantiu a liderança. O vice-líder é o próprio Botafogo-PB, com três pontos, porque na estreia fez 3 a 0 sobre a Internacional, de Limeira. Na preliminar desta segunda rodada, disputada no estádio Limeirão, Internacional e Bragantino empataram por 2 a 2, somando um ponto cada. Na última rodada, o Corinthians vai enfrentar a Internacional, às 21 horas, enquanto que na preliminar o Bragantino mede forças contra o Botafogo.

O técnico corintiano Osmar Loss evita excesso de confiança, mesmo porque seu time ganhou os dois jogos, mas com poucos gols. As duas vitórias foram por 2 a 0. "Nosso time está evoluindo na competição, o que foi planejado", explicou.

Cada gol saiu em um tempo. O primeiro foi anotado por Gabriel Vasconcelos, aos 18 minutos, enquanto que Gustavo Tocantins completou o placar no segundo tempo, aos cinco minutos, de cabeça.