Em Limeira, Crespo tem mais uma chance de ir em busca do São Paulo ideal

Hernán Crespo vai dirigir o São Paulo pela segunda vez, nesta quarta-feira, às 17 horas, em Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, diante da Internacional. O duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021 vai servir para o treinador argentino ir em busca da escalação ideal da equipe, que empatou na estreia da competição frente ao Botafogo por 1 a 1.

O treinador deve manter a escalação com três zagueiros e cinco meio-campistas, mas pode alterar a forma do time jogar conforme a atuação do rival. Ele tem três indefinições que só deverão ser resolvidas momentos antes do início do jogo.

Igor Vinícius, que não teve uma boa atuação contra o Botafogo, pode perder a vaga na ala direita para Galeano, enquanto o veterano Hernanes briga com Igor Gomes por um lugar no meio-campo. Neste setor, Luan também ameaça colocar Gabriel Sara no banco de reservas. Nas demais posições a escalação será a mesma dos últimos jogos.

O São Paulo está no Grupo B, com um ponto, ao lado da Ponte Preta. A liderança é da Ferroviária, com três pontos, enquanto o São Bento é o lanterna, sem ponto ganho. Já a Inter de Limeira, como perdeu para a Ferroviária na estreia, por 1 a 0, é a última colocada do Grupo A, que tem Santo André, Botafogo e Inter de Limeira, todos com um ponto cada.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X SÃO PAULO

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Cordoba, Thalisson Kelven, Léo e Bruno Xavier; Deivid, Igor Henrique, Thiaguinho e Rondinelly; Lucas Batatinha e Roger. Técnico: Thiago Carpini.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinícius (Galeano), Gabriel Sara (Luan), Dani Alves, Igor Gomes (Hernanes) e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 17h.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.