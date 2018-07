Em Limeira, Internacional e Ferroviária empatam na 1ª final da Copa Paulista

Em confronto equilibrado, debaixo de muita chuva e com raras oportunidades claras de gol, Internacional e Ferroviária ficaram no empate por 0 a 0, neste sábado, no jogo de ida pela final da Copa Paulista. O duelo aconteceu no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

A segunda partida da decisão acontece no próximo sábado, às 18 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Quem vencer será o campeão. Em caso de nova igualdade, independente do placar, a disputa do título será nas cobranças de pênaltis.

A competição dá ao campeão o direito de escolher uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou um lugar na Copa do Brasil, ambas em 2018. O vice fica com a opção não escolhida.

A Internacional teve maior posse de bola no primeiro tempo, mas chegou poucas vezes ao gol adversário, enquanto que a Ferroviária foi mais conservadora e ficou boa parte da etapa na defensiva. No segundo tempo, porém, os times passaram a buscar mais o ataque, criaram algumas boas chances, mas o placar permaneceu inalterado.