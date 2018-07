Em Limeira, Palmeiras estreia com vitória na Copa São Paulo

O Palmeiras estreou com vitória na Copa São Paulo. Venceu a Desportiva Ferroviária (ES) na noite desta segunda-feira por 3 a 1 no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira. O jogo foi válido pelo grupo J. O time Alviverde dominou a partida. Abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo e logo depois que sofreu um gol, no segundo tempo, não se abateu. Fez o terceiro e garantiu a vitória.

A principal aposta das categorias de base do Palmeiras, o atacante Gabriel Jesus, mostrou talento e fez seu gol, o que abriu o placar. O problema é que ele foi expulso porque colocou a mão na bola dentro da área O lance aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo. Foi aí que a Desportiva descontou: 2 a 1.

Mas o time capixaba não soube aproveitar nem a superioridade numérica. Aos 13, o zagueiro Breno da Desportiva também colocou a mão da bola dentro da área. O juiz o expulsou e marcou pênalti. Juninho cobrou bem e fez 3 a 1, garantido o resultado positivo e a liderança do grupo ao Palmeiras, que busca seu primeiro título na competição.