Em litígio com o Atlético-MG, estrela da base é apresentada em time português

Por contra do imbróglio que se formou em torno da renovação contratual, Tabata, de 18 anos, ficou praticamente um ano sem jogar pelo Atlético Mineiro. Ele queria receber um salário equivalente a de um titular da equipe profissional, mas a diretoria oferecia valor bastante inferior.

Quando os empresários do jogador avisaram que ele não aceitaria a renovação, o Atlético recorreu à Justiça comum reclamando do assédio de empresários e clubes europeus. Tabata conseguiu uma liminar judicial que garantiu a ele o direito de assinar com qualquer clube após o encerramento do seu contrato. Apesar de já ter sido apresentado pelo Portimonense, só poderá jogar na próxima temporada. O Atlético recorre na Fifa.