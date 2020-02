Em litígio com o Santos, Cueva já treina com o Pachuca, no México

Sem definir sua saída formal do Santos, o meia Cueva já se comporta como jogador do Pachuca. Vídeo da TV oficial do clube mexicano mostra o jogador treinando normalmente, até com bola, com os demais atletas do elenco. O time brasileiro não se manifestou sobre a ida do jogador para o México.

Cueva deixou o clube da Vila Belmiro em litígio. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2022, mas decidiu sair do time alegando que tem salários atrasados, o que justificaria a rescisão unilateral. O jogador não fez questão de esconder sua viagem ao México. Sua esposa até publicou foto das passagens nas redes sociais.

O Pachuca ainda não se pronunciou sobre um provável acerto com o jogador. No vídeo publicado nas redes sociais, o clube mexicano não dá destaque para a presença de Cueva no treino do dia, mas ele aparece na atividade em clima descontraído, em atividades físicas e com bola.

Cueva chegou ao Santos no ano passado vindo do Krasnodar, da Rússia. O primeiro contrato era por empréstimo. Mas, na sequência, o clube brasileiro adquiriu o atleta em definitivo. O jogador, contudo, não correspondeu às expectativas dentro de campo e até chegou a ser afastado por ter se envolvido numa briga em casa noturna.

Desde então, o clube vem tentando negociar o jogador. A meta era tentar se aproximar do valor de R$ 26 milhões, que foi o quanto o Santos investiu no reforço.