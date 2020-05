Em live com rapper, Fluminense lança uniforme com homenagem a título de 1970

O Fluminense apresentou na noite desta quarta-feira os seus novos uniformes, em evento transmitido pelo canal de vídeos do clube no YouTube e que contou com a realização do show do rapper Xamã. O material foi produzido pela fornecedora de material esportivo Umbro.

No evento, o Fluminense optou por apresentar os modelos tricolor - o número 1 - e o branco - o número 2. As coleções de treino foram exibidas apenas no site oficial do clube. Já o terceiro modelo só será conhecido posteriormente.

O uniforme número 1 traz as clássicas listras verde, branca e grená com grafismos na frente e nas costas. Já o segundo uniforme, na cor branca, tem detalhes em grená e verde, com a frente contendo grafismo e listras contrastantes sublimada.

Os modelos contam com gola Y e trazem um selo, no canto inferior direito, em homenagem à conquista do Robertão de 1970, o primeiro título nacional do Fluminense. E para celebrar essa taça, que completa 50 anos em 2020, Xamã usou uma camiseta com o número 70 durante a apresentação musical e dos uniformes.

A Umbro passa agora a fornecer os uniformes do Fluminense, que antes possuía acordo com a Under Armour. Os torcedores podem adquirir as camisas nas lojas a partir de R$259,90 ou no modelo feminino por R$ 199,90.