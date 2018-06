Em Liverpool, Pelé e Garrincha fizeram o último jogo juntos pelo Brasil

A seleção brasileira vai enfrentar a Croácia no domingo na cidade onde Garrincha e Pelé jogaram juntos pela última vez. Isso ocorreu há quase 52 anos, no primeiro jogo do então bicampeão na Copa da Inglaterra. Cada um fez um gol, um em cada tempo, e a seleção venceu a Bulgária por 2 a 0, em 16 de julho de 1966. O Rei tinha na época 25 anos; o Anjo, 32.

Vencer, aliás, era algo corriqueiro para a dupla. Pelé e Garrincha jogaram juntos pela seleção durante oito anos, desde um pouco antes da Copa da Suécia, em 1958. Jamais perderam. Foram 40 partidas, com 35 vitórias do Brasil e cinco empates.

Aquela vitória sobre a Bulgária seria a única do Brasil na fracassada campanha. Em seguida, com Pelé machucado, derrota por 3 a 1 para a Hungria. E no jogo que marcaria a despedida, com Garrincha barrado e Pelé caçado em campo, outro revés por 3 a 1, agora para Portugal.

A última partida da dupla com a camisa da seleção ocorreu no estádio Goodison Park, diante de pouco mais de 47 mil pessoas. Domingo, o jogo vai ocorrer em Anfield Road, o moderno estádio do Liverpool.

Pelé abriu o caminho para a vitória sobre os búlgaros com um gol de falta aos 15 minutos. Foi também o primeiro gol da Copa do Mundo. Também de falta, Garrincha fez o segundo gol brasileiro.