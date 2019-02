Em Londres, Chelsea goleia o Huddersfield Town por 5 a 0 e ameniza crise no clube

O Chelsea goleou o Huddersfield Town por 5 a 0, neste sábado, no estádio Stamford Bridge, em Londres, e amenizou o clima ruim que existia no clube por causa de recentes maus resultados. A vitória garante a manutenção do time de Londres no quarto lugar do Campeonato Inglês, com 50 pontos após 25 rodadas.

Eden Hazard e Gonzalo Higuaín marcaram dois gols cada para o Chelsea e David Luiz fechou o placar. O Chelsea vinha de goleada sofrida por 4 a 0 para o Bournemouth, na última quarta-feira, resultado lamentado pelo técnico Maurizio Sarri. Depois da derrota, o treinador italiano disse ter dúvidas se ainda seria capaz de motivar o elenco.

Longe da disputa pelo título, já que tem 11 pontos a menos e um jogo a mais do que o líder Liverpool, o Chelsea tenta manter a quarta colocação para se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Os maiores adversários nessa disputa são Arsenal e Manchester United, que somam 47 e 45 pontos, respectivamente, e ainda não atuaram pela 25.ª rodada.

O próximo compromisso do Chelsea pelo Campeonato Inglês será daqui oito dias contra o Manchester City, fora de casa. O Huddersfield Town está em 20.º e último lugar no torneio com 11 pontos, seis a menos do que o 19.º colocado, o Fulham. O lanterna vai receber o Arsenal no próximo sábado.

Em outras partidas realizadas neste sábado, o Brighton recebeu o Watford e ficou no 0 a 0. Outro empate aconteceu entre o mandante Burnley e o Southampton por 1 a 1. O Crystal Palace recebeu e venceu o Fulham por 2 a 0. O Everton contou com o atacante brasileiro Richarlison e do apoio da torcida no estádio Goodison Park, em Liverpool, mas perdeu por 3 a 1 para o Wolverhampton.