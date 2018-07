Em Londres, seleção poderá ter retorno de Ramires

Neste treinamento, o técnico Luiz Felipe Scolari vai definir a equipe para o amistoso. A grande expectativa é pelo aproveitamento de Kaká. Inicialmente, Felipão tinha a intenção de colocá-lo desde o início da partida. No entanto, depois da fraca atuação do meia do Real Madrid nos minutos que jogou contra a Itália, o treinador preferiu não garantir a escalação do jogador.

Há outro fator que pode pesar contra Kaká: o meia Oscar, que vem se saindo muito bem na seleção, jogará em casa, pois faz parte do elenco do Chelsea. "Tomara que jogar em casa faça uma boa diferença. Estou muito empolgado para conquistar em casa, não só por jogar em casa, mas pela seleção e na cidade em que estou vivendo... Vai ser bem legal", disse o meia ainda em Genebra, no sábado, antes do embarque da delegação para Londres.

Thiago Silva volta à zaga, no lugar de Dante, e Marcelo entrará na lateral esquerda, na vaga de Filipe Luís. Há também a possibilidade de Jean ser testado na lateral direita no lugar de Daniel Alves. Felipão talvez faça isso pelo menos em parte do jogo - neste caso, o jogador do Fluminense começaria entre os reservas.

O volante Ramires, também jogador do Chelsea, mas que não se apresentou para a partida contra a Itália por causa de uma contusão muscular, vai se reunir com a delegação para ser examinado pelo médico José Luís Runco e, se tiver condição, ficará como opção de banco.

Lucas, cortado por contusão, está em Londres desde a tarde de sábado, também por causa de uma avaliação com o médico da seleção. Ele fica durante a semana e vai ao estádio assistir à partida.