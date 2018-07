Em Londrina, Figueirense joga contra o Santos e a crise

FLORIANÓPOLIS - Além do adversário dentro de campo, o Figueirense joga contra a crise. Para partida contra o Santos, neste domingo, às 18h30, o time de Florianópolis viaja até Londrina (PR), onde mandará o jogo no estádio do Café, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna sem fazer um gol sequer e vindo de duas derrotas em uma semana (para o Criciúma, na terceira rodada, e Bragantino, na Copa do Brasil), uma vitória é de fundamental importância.

Após a derrota para o Bragantino, na última quarta-feira, o técnico Guto Ferreira avaliou as deficiências do time, recém assumido sob seu comando. "A equipe conseguiu ser um pouco mais ofensiva, mas com muito erro de posicionamento e uma certa lentidão no meio de campo. Acho que os atacantes estão jogando de uma forma muito direta, sem tanto apoio dos volantes", disse.

Para o confronto contra o Santos, o Figueirense terá quatro desfalques: os zagueiros Thiago Heleno e Nirley e o volante Paulo Roberto, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Giovanni Augusto, que se recupera de estiramento muscular.