Em luta contra o tempo, Suárez tem boa evolução após cirurgia no joelho

SÃO PAULO - Luis Suárez, destaque da seleção uruguaia, evolui bem após ter sido submetido a uma operação no menisco do seu joelho esquerdo. Entretanto, sua presença em boas condições de atuar na Copa do Mundo ainda não está garantida. O atacante tem 18 dias para se recuperar antes da estreia na competição, no dia 14 de junho, contra a Costa Rica, na Arena Castelão, em Fortaleza.

"Luis está tendo uma evolução muito boa, mas ainda é cedo para dizer quando ele voltará aos treinamentos", disse o médico uruguaio Alberto Pan, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "Hoje ele está sem dor, fazendo fisioterapia e apoiando a perna somente quando necessário", explicou.

Pan destacou o otimismo do atacante, que recentemente agradeceu o apoio de seus fãs em sua conta no Twitter. O goleador ainda compartilhou vídeo publicitário da Adidas e escreveu: "Meu sonho continua intacto".

O técnico Óscar Tabárez afirmou que o importante agora é cuidar da saúde do jogador e descartou um retorno antecipado aos gramados. "Não haverá aceleração nos prazos, não correremos riscos desnecessários", avisou.

A seleção uruguaia está no Grupo D, um dos mais difíceis da Copa, e após estrear contra os costarriquenhos terá pela frente a Inglaterra, em 19 de junho, no Itaquerão, em São Paulo, para em seguida fechar a primeira fase da competição diante da Itália, na Arena das Dunas, em Natal, no dia 24.