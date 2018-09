Em luta por vaga na Libertadores, Cruzeiro confia em time titular contra o Inter

O Cruzeiro encerrou sequência de seis partidas sem vitória no Brasileirão e confirmou vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, apesar da derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na última quarta-feira. Os resultados dão tranquilidade ao time de Mano Menezes, que tem compromisso às 19 horas deste domingo, contra o Internacional, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do torneio nacional.

O Cruzeiro é o sétimo colocado no Brasileirão, com 30 pontos, quatro a menos do que o Atlético Mineiro, que fecha o G6 do torneio. Lutar por uma vaga na próxima Copa Libertadores é um objetivo realista, uma vez que o São Paulo, líder da competição, já soma 45 pontos.

Antes do próximo compromisso pela atual edição da Libertadores, na qual o Cruzeiro vai enfrentar o Boca Juniors nas quartas de final, o elenco comandado por Mano ainda vai enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira, e o Sport, no próximo sábado, portanto vai ser possível focar no Brasileirão na próxima semana.

Sobre o Inter, Mano só tem elogios. "É um time que marca bastante, tem um meio-campo muito forte, esse meio-campo propicia uma estabilidade para a equipe e depois da retomada dessa bola, o time está sempre pronto para contra-atacar, muito rápido, com jogadores com características para chegar à frente", diz o técnico.

O desgaste físico de Robinho deve ser responsável pelo único desfalque do Cruzeiro na partida contra o Inter, portanto Rafinha deve ser titular. De acordo com o treinador, os demais jogadores da equipe principal estão confirmados para o duelo deste domingo, a não ser que mais alguém apresente risco de lesão. Em má fase, o argentino Hernán Barcos é cotado para perder vaga de titular para Raniel.