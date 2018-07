Em má fase, Arsenal é eliminado da Copa da Inglaterra

Com dificuldades para armar jogadas ofensivas e nervoso com o atual momento, os jogadores do Arsenal foram envolvidos pelo Sunderland, que faz campanha regular no Campeonato Inglês e sempre tem boas atuações quando joga em seus domínios. O primeiro gol, com Richardson, saiu aos 40 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, aos 33, o zagueiro Oxlade-Chamberlain fez gol contra e decretou a eliminação do clube londrino.

Quem não teve dificuldades para avançar às quartas de final foi o Everton. Em seu estádio, o Goodison Park, em Liverpool, o time fez dois gols nos primeiros seis minutos de jogo - com o holandês Drenthe e Stracqualursi - e derrotou o Blackpool, da segunda divisão, por 2 a 0.

O Bolton, vice-lanterna do Campeonato Inglês, se classificou ao derrotar fora de casa o Millwall, da segunda divisão, por 2 a 0. E o Norwich foi surpreendido em casa pelo Leicester, outro clube da segunda divisão, por 2 a 1.