Em má fase, Benzema é pressionado no Real Madrid O atacante Karim Benzema enfrenta cada vez mais críticas no Real Madrid, depois de uma atuação decepcionante na terça-feira, em partida da Copa do Rei. O técnico José Mourinho havia dito que o duelo com o Múrcia, da terceira divisão espanhola, era uma oportunidade para que o francês mostrasse sua qualidade, mas ele não criou jogadas perigosas no empate por 0 a 0.