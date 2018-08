Em má fase, Botafogo mira reação no sábado: 'Vencer ou vencer'

Após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo, os jogadores do Botafogo desembarcaram no Rio, nesta quinta-feira, já com foco no duelo contra o Sport, às 21 horas de sábado, no Engenhão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O discurso no elenco é de espantar logo a má fase na competição.

Em seus últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Botafogo não venceu, com três derrotas e dois empates. E a proximidade da zona de rebaixamento aumenta a necessidade de o time triunfar, como destacou o volante Jean. "Temos duas opções para sábado: vencer ou vencer. O placar de 1 a 0 é resultado de título", afirmou, no desembarque do elenco no Rio.

Jean ressaltou ainda que a garra precisa ser o diferencial do Botafogo, revelando que isso é, inclusive, motivo de cobranças do técnico Zé Ricardo, assim como acontecia com Alberto Valentim, que conquistou o título carioca à frente do clube nesta temporada.

"O Valentim batia muito na tecla e o Zé também fala isso. No próximo jogo não pode faltar vontade. O Botafogo é um time que não deixa o adversário pensar. A gente tem que fazer com que eles sintam pressão em jogar contra a gente", disse.

Adotando o mesmo tom de confronto decisivo para o duelo com o Sport, Zé Ricardo também espera que o time dê uma resposta dentro de campo. "Sábado tem uma verdadeira decisão contra o Sport e precisamos vencer em casa. É ter equilíbrio e continuar confiante que vai dar certo. Podemos fazer sequência melhor", finalizou o comandante do Botafogo.

Com 22 pontos, o time carioca tem apenas dois a mais do que o Sport, próximo da zona da degola do Brasileirão. O último treino da equipe antes do confronto será às 15h30 desta sexta-feira, no Engenhão.