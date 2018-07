Em má fase, Colônia demite diretor esportivo

Em crise, o Colônia confirmou a demissão do diretor esportivo Michael Meier, cinco semanas após o clube alemão demitir o técnico Zvonimir Soldo. O novo treinador Frank Schaefer e os jogadores confirmaram que foram avisados da saída do dirigente antes do treino desta segunda-feira.

No Colônia, Meier era o responsável pela contratação de novos jogadores e negociação de contratos. Ele ficou no clube por cinco anos e foi alvo de críticas por conta da contratação de jogadores fracos e do aumento das dívidas. O Colônia está na 16ª colocação no Campeonato Alemão, com 12 pontos.